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Вместо большого водоёма – лужицы. Каховского водохранилища больше не существует. Об этом РИА “Новости” рассказали в Запорожской области.

Глава Мелитопольского района Андрей Сигута в беседе с информационным агентством отметил, что в регионе водоёма уже нет, небольшая его часть осталась в соседней Херсонской области. Реки Днепр и Конка теперь протекают, как “в старые времена” по своим руслам – добавил Сигута.

Частичное обрушение плотины Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. По объекту гидроэнергетики несколько ударов нанесли ВСУ. По данным, которые приводили в российском Минобороны, подрывом ГЭС украинская армия пыталась нивелировать ослабление своих позиций в Херсонской области путём подтопления некоторых районов.

Впоследствии войска с этого направления ВСУ перебросили в район, где развернулось контрнаступление. Оно, впрочем, не принесло каких-либо успехов украинской армии. В качестве ещё одной причины подрыва ГЭС в Кремле называли желание Киева лишить Крым воды.

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