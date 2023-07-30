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Бойцы ВСУ рассказали американскому изданию New York Times о потерях, которые понесли подготовленные на Западе подразделения, передает РИА Новости.

Один из боевиков сообщил, что его батальон прошел специальную подготовку и был задействован в контрнаступлении. Однако прошло чуть больше месяца и от подразделения осталось только 10 военных. Причем все на передовой, поэтому их шансы выжить минимальны.

Боец рассказал, что входит в состав 23-й бригады ВСУ. Ее снабдили бронеавтомобилями MaxxPro и отправили в атаку. Однако перед наступлением не проводилась артподготовка да и во время боевых действий артиллерия поддержку не оказывала. В результате 9 из 10 боевых машин были уничтожены вместе с экипажами, не выжил никто.

Американские журналисты рассказали и еще одной группе боевиков, которая специального готовилась к диверсионным операциям. Она за 4 дня была вынуждена отступать на исходные позиции из-за колоссальных потерь.

Ранее сообщалось, что около 2000 украинских боевиков проходят подготовку к захвату Крыма в Великобритании.

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