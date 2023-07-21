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В управлении МВД РФ по Воронежской области сообщили о проверке инцидента с влюбленной парочкой, занимавшейся любовью у памятника Славы.

Видеоролик с молодыми людьми появился в социальных сетях, а в 0:12 21 июля в полицию поступило сообщение от неравнодушных граждан о «трущейся» у памятника паре.

Телеканал «360» сообщил, что полиция оперативно отреагировала на сигнал и задержала молодых людей. Сейчас выясняется, что именно они делали у памятника, а также идет проверка парня и девушки.

В телеграм-канале говорится, что парочка выбрала совершенно неудачное место для своих занятий. Памятник Славы был установлен на братской могиле советских военнослужащих, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны.

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