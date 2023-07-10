Прихожане, которые пришли в церковь в Уганде, застали прямо на алтаре молодую парочку, которая занималась любовью. Издание Daily Monitor сообщает, что после этого все разошлись, не желая молиться в «оскверненном божьем доме».

Произошло это 4 июля в населенном пункте Бугонья в провинции Каюнга. По словам прихожан, теперь церковь должна очиститься от сатанинского греха, так как в противном случае путь туда им будет заказан.

Выяснилось, что осквернителями стали молодые люди, не относящиеся к прихожанам церкви. Сексом на алтаре занялись мусульманка, которая приехала в деревню к матери, и 23-летний местный житель, исповедующий католичество. Пара проникла в церковь через открытое окно.

Священнослужители, дабы очистить церковь от скверны, сразу начали строгий пост.