Пресс-служба судебной системы Тюменской области сообщила, что была арестована стримерша, угрожавшая своему ребенку расправой во время видеотрансляции. Правоохранительные органы задержали женщину по подозрению в истязании ее несовершеннолетнего сына и отправили ее под стражу сроком на два месяца.

В сообщении пресс-службы говорится, что судом была избрана мера пресечения в виде заключения обвиняемой под стражу в нанесении своему ребенку психических и физических страданий и систематического нанесения побоев. Отмечается, что женщину будут содержать под стражей до 11 сентября 2023 года.

Видео, на котором жительница Тюменской области во время прямого видеоэфира выгоняет своего 12-летнего сына из дома и грозит его «зарезать и закопать», было передано сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних. По итогу женщина была привлечена к уголовной ответственности.