История кота по кличке «Гриша», случившаяся в Тверской области, потрясла социальные сети. По мнению волонтеров, которые организовали лечение животного, над котом надругались. При этом сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по мягкому варианту статьи, несмотря на всю чудовищность преступления.

Кот с тяжелейшими травмами был обнаружен прохожими еще десятого июля и сразу же был доставлен в клинику для животных. Ветеринары установили шокирующий факт, причиной травм кота стало сексуальное насилие. Однако в клинике не было необходимого оборудования для лечения животного.

Волонтеры из фонда «Кусочек счастья для бездомной кошки» разыскали хозяев питомца, от которых узнали его кличку. Оказалось животное пропало в районе Горка около месяца назад. В итоге волонтеры отвезли кота в столичную клинику, где ему провели необходимую операцию и обеспечили круглосуточный уход.

По требованию волонтеров сотрудниками МВД в Вышнем Волочке возбудили дело по первой части 245-й статье «Жестокое обращение с животными», которая предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до трех лет. Однако защитники животных требуют от полиции переквалифицировать дело по более строгой второй части 245-й статьи, которая предусматривает максимальный срок лишения свободы – 5 лет.