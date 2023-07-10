Американское издание Business Insider пишет, что зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», которые Турция купила у России, оказались для нее абсолютно бесполезными. НАТО не намерена интегрировать их в свою систему безопасности, так как опасается, что РФ сможет наблюдать за другими комплексами блока. Это позволит ей получить информацию о стелс-истребителе F-35.

Без интеграции в глобальную систему С-400 не способны обнаруживать все воздушные цели, у них имеются весьма серьезные слепые зоны. Но президент Турции Реджеп Эрдоган не собирается от них отказываться. Все дело в политических мотивах, ведь для националистических кругов, не слишком жалующих НАТО, эти ЗРК являются символом неповиновения Соединенным Штатам.

Турция вскоре намеревается купить и вторую партию, но при этом заявляет, что производит свои системы ПВО, поэтому ей не нужны ни С-400, ни С-300.