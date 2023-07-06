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Исследование, проведенное учеными из Санкт-Петербургского политехнического университета и Миланского технического университета, выявило интересные факты о влиянии деятельности бобров на экосистемы. Оказалось, что территории, где обитают бобры, выявлено значительно больше точек эмиссии метана. Это на 51 процент по сравнению с областями, где их присутствие отсутствует.

Эти данные указывают на потенциальную деградацию многолетней мерзлоты, вызванную подтоплением, и возможный риск изменения углеродного цикла в Арктике. Помимо климатических изменений, деградация мерзлоты может быть вызвана также локальными факторами, включая действия бобров. В последние десятилетия бобры стали активно заселять арктическую тундру в Северной Америке, и их популяция значительно увеличилась.

Влияние бобров на углеродный баланс региона до сих пор остается малоизученным, но исследователи предполагают, что их присутствие может иметь как краткосрочные, так и долгосрочные последствия для экосистемы и климата Арктики.

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