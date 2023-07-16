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Ребенок играл на детской площадке в Казани на ул. Дементьева и подвергся нападению собаки. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах запечатлен момент, как животное запрыгивает на 6-летнего мальчика и сразу начинает кусать его за лицо. Один из подростков ее отогнал, но ребенок все же пострадал.

Правоохранители прокомментировали это трагическое происшествие. Они установили, что собака домашняя. Владелец просто выпускает гулять ее самостоятельно без намордника.

Мальчик оказался в Детской республиканской клинической больнице, где ему придется длительное время лечиться. По словам врачей, ребенок мог остаться без глаза, но каким-то чудом ему удалось избежать такой участи.

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