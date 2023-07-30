Российские ВС нанесли мощный удар по украинскому городу Сумы. По данным разведки, в здании профессионально-технического училища областного центра устроили свой штаб боевики территориальной обороны. Портал «Военное обозрение» отмечает, что объект был успешно уничтожен.

Украинские власти уже с первых минут после удара делали заявления, что удар по зданию ПТУ – это атака на гражданскую инфраструктуру. Однако им самим хорошо известно, что используемые для нужд ВСУ объекты автоматически превращаются в военные цели.

Киев не хочет нести лишние финансовые затраты и поэтому обустраивает казармы в учебных заведениях и даже в детских садах. Кроме того, ВСУ неоднократно использовали мирных жителей в качестве живого щита, подставляли под удары жилые дома, размещая во дворах технику и вооружение.