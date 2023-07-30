ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС нанесли мощный удар по украинскому городу Сумы. По данным разведки, в здании профессионально-технического училища областного центра устроили свой штаб боевики территориальной обороны. Портал «Военное обозрение» отмечает, что объект был успешно уничтожен.

Украинские власти уже с первых минут после удара делали заявления, что удар по зданию ПТУ – это атака на гражданскую инфраструктуру. Однако им самим хорошо известно, что используемые для нужд ВСУ объекты автоматически превращаются в военные цели.

Киев не хочет нести лишние финансовые затраты и поэтому обустраивает казармы в учебных заведениях и даже в детских садах. Кроме того, ВСУ неоднократно использовали мирных жителей в качестве живого щита, подставляли под удары жилые дома, размещая во дворах технику и вооружение.

Вам может понравиться

На Украине пресекли попытки незаконного выезда почти 20 тысяч мужчин с февраля 2022 года

С момента начала специальной военной операции в феврале прошлого года украинские пограничники пресекли попытки сбежать с Украины 20 тысяч мужчин. Такую статистику привел представитель погранслужбы страны Андрей Демченко. Он сообщил,

Певицы Любовь Успенская и Слава обвинили хирурга Тимура Хайдарова в некачественной пластике

Отечественный шоу-бизнес сотряс новый скандал. Певица Слава, а также певица Любовь Успенская обвинили популярного пластического хирурга Тимура Хайдарова в проведении некачественной работы. По словам артисток, они не довольны результатами своих

Российские бойцы показали первую захваченную в зоне СВО шведскую БМП CV-90 ВС Украины

В Сети опубликовали первые кадры с очередной трофейной техникой, захваченной российскими бойцами в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие ВС РФ захватили первый экземпляр боевой машины пехоты CV-90 шведского производства