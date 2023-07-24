В США в штате Джорджия руководство сети магазинов Lowe’s уволило одну из своих сотрудниц из-за того, что она пыталась остановить похитителей товара магазина. Об этом сообщили на местном телевидении WSB-TV.

Как сообщили правоохранители, три мужчины взяли в магазине большое количество товаров, общей стоимостью более чем 2 тысячи долларов. Однако они прошли мимо кассы, направившись сразу к выходу. 68-летняя сотрудница магазина попыталась задержать их. Один из злоумышленников ударил женщину по лицу, нанеся ей повреждение. На данный момент полицейским удалось задержать одного из грабителей. Двое еще находятся в розыске.

В свою очередь, руководство торговой сети уволили женщину за то, что она «нарушила правила, попытавшись самостоятельно остановить грабителей». Женщина, проработавшая в магазине 13 лет, теперь осталась без работы. Ведь по закону в США сотрудникам магазинов нельзя самостоятельно задерживать воров и злоумышленников, чтобы не спровоцировать их на применение силы в адрес сотрудников и других посетителей магазинов.