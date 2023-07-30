Подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является виновником неудач во время контрнаступления ВСУ. По его словам, он погубил операцию еще с самого начала из-за своей некомпетентности. Об этом американский подполковник заявил во время интервью журналисту Стивену Гарнеру.

Тони Шаффер уверен, что Зеленский, который не разбирается в ведении боевых действий, допустил ряд серьезных ошибок. По словам военного эксперта, нельзя было открыто признавать, что дела идут совсем плохо. «Судя по всему, так это и произошло, русские осторожно, но эффективно этим воспользовались», – заявил Шаффер.

Подполковник ВС США подверг критике выступления Зеленского, в которых он регулярно жалуется на недостаток вооружения, с какими трудностями сталкиваются ВСУ во время сражений и где планируется нанесение ударов. Шаффер уверен, что , обнажая слабые стороны ВСУ Зеленский раскрывает российской стороне все карты.