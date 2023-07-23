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Соединенные Штаты ничего не могут противопоставить российским истребителям в Сирии. FoxNews поясняет, что Вашингтон не способен сдерживать действия РФ, так как опасается эскалации.

Джоэл Рубин, который в администрации бывшего президента США Барака Обамы занимал пост заместителя помощника главы Госдепа, заявил, что возможности Вашингтона в Сирии сильно ограничены во всем, что касается действий России. Соединенные Штаты не хотят воевать с РФ и поэтому действуют крайне осторожно.

Это не дает возможность сдерживать российские истребители. Москва пользуется этим и продолжает еще больше испытывать Вашингтон. Рубин также заметил, что после начала спецоперации отношения между странами испортились слишком сильно, что вряд ли может привести к чему-то хорошему.

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