Президент Украины Владимир Зеленский находится в психологически тяжёлом состоянии. Об этом свидетельствует его измождённый вид. Такое мнение высказал обозреватель издания American Spectator Джордж Пэрри, который ранее работал федеральным прокурором. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Специалист предположил, что вероятно, на украинского лидера давит ответственность за неудачи ВСУ на фронте. За время контрнаступления украинская армия так и не смогла добиться каких-либо значимых успехов. Кроме того, украинские военные постоянно испытывают “снарядный голод”, а западные союзники Киева по всей видимости не до конца представляют себе реальные сложности, с которыми столкнулись ВСУ.

Всё это, по мнению Пэрри, негативно отражается на психологическом состоянии украинского президента и на прошедшем саммите НАТО в Вильнюсе Зеленский выглядел как “человек, который оказался на волоске от смерти”, – пишет обозреватель американского СМИ.