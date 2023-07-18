В Соединённых Штатах дали оценку теракту, который Киев совершил в отношении Крымского моста. В Белом доме в очередной раз заявили, что не считают Крым территорией России, следовательно удар по Крымскому моста нельзя рассматривать как удар по территории РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби – передаёт РИА “Новости”.

Террористическая атака на Крымский мост произошла в ночь на 17 июля. В результате погибли два человека и пострадал ребёнок. Была также повреждена автомобильная дорога, идущая по мосту.

Во время брифинга Кирби в очередной раз заявил, что США и их союзники поставляют Украине вооружение для защиты своей территории. А Крым, по словам представителя Белого дома, является “украинской землёй”. Также Блинкен отметил, что методы ведения боевых действий украинцы выбирают самостоятельно – Вашингтон не указывает ВСУ куда и как наносить удары.