С 20 июля суда, которые направляются в украинские порты на Чёрном море, российские военные будут рассматривать, как потенциальных перевозчиков военной техники, вооружения и так далее. На этом фоне США не готовы оказывать какую-либо поддержку таким кораблям. Заявление об этом сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер – передаёт РИА “Новости”.

Об изменениях после выхода России из зерновой сделки ранее заявило Минобороны РФ. В ведомстве также подчеркнули, что страны, чьи флаги будут находиться на судах, идущих в украинские порты, станут рассматриваться как вовлечённые в военный конфликт.

Зерновая сделка давала возможность Украине экспортировать своё зерно за границу. Для этого открывался гуманитарный коридор на Чёрном море. Взамен российская сторона должна была получить от стран Запада ряд уступок в отношении введённых против Москвы экономических санкций, однако по заверениям российской стороны, свою часть сделки страны Запада не выполнили.