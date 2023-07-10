В Анапе и Сочи все еще действует запрет на купание в море, который ввели после грозы и сильных дождей. Отмечается, что не исключено образование смерчей. Как только шторм утихнет и восстановится нормальная погода, запрет будет снят, сообщают местные власти.

«Возможно выпадение большого количества осадков с градом. На реках вероятны резкие подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок. Имеется опасность формирования смерчей над морем», – рассказали в администрации Сочи.

В Анапе люди переругиваются со спасателями и игнорируют запрет, бросаясь в штормовое море иногда даже вместе с детьми. 9 июля там утонул мужчина, который отправился купаться вопреки запрету.

В Сочи отдыхающие более дисциплинированы, на пляжах можно увидеть редкие группки людей, которые только загорают, но купаться не пытаются.

Также таблички «Купаться запрещено» появились и на пляжах в Геленджике. Там туристы тоже предпочитают лишь дышать свежим воздухом, прогуливаясь по городу.