Российский курорт Сочи страдает от непогоды. На регион обрушились непрекращающиеся ливни, в результате чего в Сочи на некоторых улицах были подтоплены несколько жилых домов, а поток воды нес за собой более десятка легковых автомобилей.

По данным пресс-службы городской администрации, в ночь на 9 июля в Сочи выпало более 80 мм осадков. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение, поэтому купание в море запрещено в целях безопасности. На участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, отмечается в сообщении.

По информации Департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи, купание в море запрещено из-за сильного шторма вплоть до 11 июля.

Отметим, что в Хостинском районе города в результате проливных дождей было затоплено несколько жилых домов. Из одного многоквартирного дома жители были переселены в пункты временного размещения. Такую информацию передали представители МЧС.