Разведывательно-ударный американский БПЛА MQ-9 Reaper вновь пошел на опасное сближение с российскими истребителями Су-34 и Су-35 в воздушном пространстве Сирии. Об этом рассказал замглавы Центра по примирению враждующих сторон Олег Гуринов, передает РИА Новости.

«В 07.34 26 июля на высоте 6200 метров в районе Эль-Баб в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 “коалиции” с парой самолетов Су-35 и Су-34 ВКС России», — заявил Гуринов.

Он отметил, что такие действия США – это чистой воды провокация, а обвинения Вашингтона в намеренном сближении российских самолетов с американскими БПЛА не имеют под собой никаких оснований. Дрон облучает истребители системами наведения вооружения на цель, из-за чего самолеты отстреливают тепловые цели после автоматического срабатывания оборонительных систем.