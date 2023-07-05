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В Севастополе 5 июля произошел жуткий дорожный инцидент с грузовым автомобилем «Урал». На записи, сделанной камерами наблюдения, видно, как грузовик мчится на огромной скорости, сметая все на своем пути.

Авария произошла на спуске ул.Леваневского около 11:40. 27-летний водитель «Урала» из-за поломок в тормозной системе сперва снес два легковых авто Hyundai, а затем протаранил Ford и FAW, которые находились на парковке.

После этого грузовик столкнулся с двумя автомобилями Toyota, припаркованными на площади Генерала Захарова, а также протаранил автобус КАВЗ, который стоял на месте. К счастью, в нем не оказалось пассажиров. Затем «Урал» насмерть сбил мужчину с самокатом на пешеходном переходе и на следующей парковке столкнулся с не используемым троллейбусом и иномаркой Chevrolet.

Пешеход с самокатом скончался на месте. Кроме того, в Chevrolet находились 40-летняя женщина с девочкой 8 лет, которые получили травмы. Правоохранители выясняют причины дорожно-транспортного происшествия и отмечают, что признаков употребления алкоголя у водителя не обнаружено.

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