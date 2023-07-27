Президент Украины Владимир Зеленский после серии ударов по военным объектам страны 26 июля записал очередное видеообращение к украинцам. В нем он заявил, что «Россия проигрывает конфликт и от этого ее не спасет ни одна ракета». Пользователи социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) возмущенно прокомментировали это высказывание.

«Когда вы перестанете мечтать и посмотрите на реальность?», – цитирует одного из комментаторов РИА Новости.

Другой добавил, что Украина в настоящий момент далека от «победы над Россией» как никогда раньше.

«Лучше говори о мирных переговорах, пока не поздно, а не о поражении России», – порекомендовал еще один пользователь.

Также многие читатели напомнили, что Зеленский и его подчиненные постоянно говорят о «победе», но ВСУ раз за разом терпят поражения, не в силах что-либо противопоставить российским войскам. Также президенту Украины порекомендовали смотреть на свою армию, которая не в состоянии ускорить контрнаступление.