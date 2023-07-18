Российская Федерация уведомила ООН о выходе из так называемой «зерновой сделки» и отмене предоставления гарантий безопасности, связанных с проходом торговых судов в акватории Черного моря 17 июля после атаки надводных дронов на Крымский мост.

Результаты работы «зерновой сделки» были опубликованы в сети в формате подробной инфографики. Как можно увидеть на опубликованных слайдах, большая часть продовольственных грузов отправлялась в страны с высоким уровнем доходов (преимущественно страны Европейского союза), а именно – 43,6%.

На втором месте с показателем 36,7% находятся страны с доходами выше среднего и средними. 17,1% от всех отправленных грузов поступили в страны с доходами ниже среднего уровня, а страны с низким уровнем доходов получили всего лишь 2,5% от всех продовольственных товаров.

Для сравнения Эфиопия, Йемен, Судан, Афганистан и Сомали, население которых больше всего нуждается в поставках продовольствия, в рамках «зерновой сделки» получили в общей сложности всего 822 094 тонн груза, в основном подсолнечного масла и пшеницы. При этом только одна Италия в рамках сделки получила с территории Украины 2 062 420 тонн груза.