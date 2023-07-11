Хоакин Феникс сыграет главную роль в историческом фильме “Наполеон”, трейлер которого появился на видеохостинге YouTube. Режиссёром картины выступил Ридли Скотт – постановщик “Чужого”, “Бегущего по лезвию”, “Гладиатора” и других голливудских блокбастеров. Об этом сообщает РИА “Новости”.

В ролике, который длится две с половиной минуты, показали кадры, которые охватывают различные периоды правления Наполеона. Здесь и Великая французская революция, и Египетский поход, и его провозглашение императором Франции и так далее. Отмечается, что создатели киноленты хотели показать историю стремительного восхождения Наполеона на престол “через призму затягивающих и нестабильных отношений с супругой – Жозефиной де Богарне”.

В прокат фильм выйдет в конце ноября текущего года. Затем премьера состоится на стриминговом сервисе Apple TV+.