15 декабря на экраны выйдет новый фильм про эксцентричного шоколатье Вилли Вонку. Первый трейлер фильма киностудия Warner Bros. разместила на видеохостинге YouTube.

Главную роль в фэнтези-мюзикле с говорящим названием “Вонка” сыграет звезда фильма “Дюна” Тимоти Шаламе. По сюжету, Вилли Вонка открывает магазин сладостей, используя знания и опыт, которые получил во время своих путешествий. Однако ему приходится столкнуться с трудностями в лице бизнес-магнатов.

“Вонка” станет приквелом фильма 2005 года, в котором роль шоколатье сыграл Джонни Депп (“Чарли и шоколадная фабрика”).

Знаменитый британский актёр Хью Грант исполнит в новом фильме, пожалуй, самую странную роль в своей карьере: низкорослого прислужника Вилли Вонки умпа-лумпы. Режиссером картины выступил Пол Кинг, снявший до этого «Приключения Паддингтона».