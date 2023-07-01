Портал “Военное обозрение” опубликовал видеозапись, на которой двум боевикам ВСУ удается в последний момент спастись от артиллерийского удара по месту их временной дислокации. Уточняется, что эпизод произошел в населенном пункте Богдановка под Часовым Яром.

Боевики находились в одном из частных домов и скорее всего спали, когда начался интенсивный артиллерийский обстрел. Не успев даже одеться, украинские военные выбежали на улицу в одних трусах. Это их спасло, так как буквально в следующее мгновение в дом прилетел снаряд.

Напомним, что ВСУ не оставляют попыток взять в окружение Артемовск. Так, в районе Берховки, являющейся одной из стратегических высот, российским ВС удалось отразить мощное наступление противника, уничтожив при этом большое количество техники и личного состава ВСУ.