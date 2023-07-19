Примерно в четыре часа утра 19 июля в Кировском районе Крыма прогремел мощный взрыв. Чуть позже выяснилось, что произошло это на военном полигоне. Телеграм-канал Mash опубликовал видеозаписи этого инцидента.

На них виден взрыв, после которого на полигоне вспыхивает сильный пожар. Затем раздались новые взрывы, вызванные детонацией боеприпасов. Местные жители сообщают, что они продолжаются до сих пор.

В настоящий момент проводится срочная эвакуация людей из населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от полигона – Айвазовского, Приветного, Абрикосовки и Криничек. Всего будет вывезено более 2200 человек. Предполагается, что эвакуированы они будут только на 24 часа.

Кроме того, принято решение о перекрытии трассы «Таврида», которая проходит рядом с полигоном.