ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Примерно в четыре часа утра 19 июля в Кировском районе Крыма прогремел мощный взрыв. Чуть позже выяснилось, что произошло это на военном полигоне. Телеграм-канал Mash опубликовал видеозаписи этого инцидента.

На них виден взрыв, после которого на полигоне вспыхивает сильный пожар. Затем раздались новые взрывы, вызванные детонацией боеприпасов. Местные жители сообщают, что они продолжаются до сих пор.

В настоящий момент проводится срочная эвакуация людей из населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от полигона – Айвазовского, Приветного, Абрикосовки и Криничек. Всего будет вывезено более 2200 человек. Предполагается, что эвакуированы они будут только на 24 часа.

Кроме того, принято решение о перекрытии трассы «Таврида», которая проходит рядом с полигоном.

Вам может понравиться

В районе порта Черноморска Одесской области прогремели взрывы

Житель города Черноморск (ранее – Ильичевск) Одесской области рассказал ТАСС о мощных взрывах, прогремевших ночью в районе морского порта. По его словам, он сам и его соседи думали, что в

Жители ЛНР пытаются своими силами восстановить старинный храм в Меловатке

В селе Меловатка на территории Луганской народной республики идет восстановление Церкви Рождества Иоанна Предтечи. Все работы ведутся местными жителями по их собственной инициативе. Храм, который построили в далеком 1910 году,

Самбурская рассказала, как укусила напавшего на нее грабителя и отвоевала свой телефон

На презентации сериала «Макс и Гусь», которая прошла 18 июля в Москве, появилась исполнительница одной из ролей Настасья Самбурская. Она сразила присутствующих своим эффектным внешним видом – актриса пришла на