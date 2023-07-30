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Военнослужащие российской армии из Сахалина и Курил ежедневно уничтожают технику противника и наносят результативные удары по выявленным местам дислокации личного состава и бронетехники ВС Украины.

Российские военнослужащие поделились кадрами штурмовых действий, на которых был запечатлен момент попадания по танку противника. В результате слаженной работы корректировщика огня и стрелка, российским бойцам удалось поразить танк вооруженных сил Украины, который окутали густые облака дыма, однако он продолжал двигаться.

По словам бойцов ВС России, подобные видео они снимают по нескольку раз за день, а сами боевые действия непосредственно на линии боевого соприкосновения очень похожи на игру в бадминтон, когда стороны поочередно обмениваются ударами.

Напомним, что с 4 июля украинские вооруженные силы перешли к активным наступательным действиям на Запорожском и Южно-Донецком направлениях с целью прорыва российской обороны и выхода к Азовскому морю. ВСУ хотят перерезать сухопутный коридор в Крым. Однако благодаря слаженным действиям подразделений ВС России противник несет огромные потери, так и не добившись желаемого результата.

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