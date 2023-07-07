Актёр Райан Рейнольдс был замечен в Лондоне в костюме Дэдпула. Британское издание Mirror поделилось фотографиями со съёмочной площадки очередного фильма о супергерое. Об этом пишет издание “Чемпионат”. Оно же приводит снимки, сделанные в столице Великобритании.

На кадрах видно, как персонаж Рейнольдса стоит на фоне автомобиля. Вероятно, это съёмки эпизода автомобильной аварии, предполагает издание. Британские журналисты высказали мнение, почему съёмки будущего голливудского блокбастера проходят именно в Лондоне: вероятно, актёру в Англии работать удобнее – в 2020 году он стал совладельцем футбольного клуб “Рексем”.

Съёмки третьего “Дэдпула” стартовали недавно, в мае этого года. Выпустить картину в широкий прокат планируется уже в начале мая следующего года.