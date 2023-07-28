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В российском сегменте Телеграм появились фотографии момента эвакуации с поля боя трофейного колесного танка вооруженных сил Украины AMX-10RC производства Франции.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, как украинскую бронемашину французского производства сначала буксирует Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) с поля боя, а затем колесный танк перегружают на тягач для дальнейшей эвакуации в тыл.

Французский колесный танк AMX-10RC, судя по фотографиям, достался российским военнослужащим в рабочем состоянии, поскольку на нем не видно никаких следов от попаданий артиллерии или противотанковых управляемых ракет.

Сообщается, что за эвакуацию западной бронемашины с поля боя отвечали военнослужащие из 37-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Вооруженных Сил Российской Федерации.

Напомним, что французские колесные танки AMX выпускались серийно с 1976 по 1994 год. На поле боя колесный танк применяли в качестве бронированной машины разведки. Двигатель мощностью в 300 лошадиных сил позволяет разгонять бронемашину по твердому покрытию до максимальных 85 км/час.

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