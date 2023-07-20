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Военнослужащие белорусской армии из состава подразделений сил специальных операций провели совместные полевые учения с бойцами частной военной компании «Вагнер». Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале Министерства обороны Белоруссии.

Сообщается, что совместные учение «вагнеровцев» и подразделений спецназа Вооруженных сил Белоруссии, в том числе и на территории полигона «Брестский», включали в себя отработку применения беспилотников на поле боя, тактических приемов перемещения, нанесение огневого поражения противнику, а также маскировки военной техники и объектов.

Как следует из заявления белорусского военного ведомства, совместно с руководством ЧВК «Вагнер» был выработан четкий алгоритм передачи реального боевого опыта военнослужащим белорусской армии. Соответствующие учебно-боевые задачи будут отрабатываться совместными группами в течение недели на полигоне «Брестский».

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