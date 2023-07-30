Подразделение украинской армии проводило ротацию личного состава на передовой позиции в зоне боевых действий под наблюдением российского разведывательного БПЛА, когда по их окопам прилетел артиллерийский снаряд от ВС России. Соответствующие кадры с моментом удара по украинским боевикам были опубликованы в Телеграм-канале «Военный осведомитель».

В опубликованном видеоролике можно увидеть, что боевая машина пехоты украинской армии подъезжает на передовые позиции в степной местности и проводит ротацию военнослужащих. Однако, как только бронемашина отъезжает от украинских блиндажей, российский артиллерийский снаряд прилетает точно в окоп, куда только что спустились свежие силы ВС Украины.

Примечательно, что водитель боевой машины пехоты М2 Bradley американского производства не возвращается на позиции, чтобы провести эвакуацию раненых, а уезжает из зоны обстрела прочь.

Напомним, что украинская армия активно штурмует передовые позиции российской обороны на Запорожском и Южно-Донецком направлениях с 4 июня, однако никаких значительных продвижений добиться так и не смогла благодаря стойкости и мужеству российских солдат.