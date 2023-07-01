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В Сети появились видеокадры Антоновского моста Херсонская область после взрыва в непосредственной близости от него. Отмечается, что ВС России нанесли ракетный удар по украинкой группировке, пытающейся осуществить вылазку в районе переправы. Ракетный удар был нанесен по украинскому брандеру. Соответствующее видео было опубликовано в Телеграм-канале RT.

По заявлению временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, 30 июня российскими военными был применен ОТРК «Искандер» против группировки ВСУ в районе переправы. По итогу 30 украинских боевиков было ликвидировано, а около 10 получили тяжелые ранения.

Также Владимир Сальдо отметил, что военнослужащие российской группировки «Днепр» осуществили зачистку территории в районе Антоновского моста на левобережье Днепра от боевиков ВСУ. Сальдо подчеркнул, что данная зона находится полностью под контролем сил российской армии.

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