Беспилотный аппарат ВСУ нанес удар по складу боеприпасов близ Джанкоя в Крыму, что привело к многочисленным вторичным детонациям. Издание «Царьград» опубликовало видеозапись последствий атаки.

Сообщается, что в пятикилометровой зоне эвакуируются все населенные пункты. Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил эту информацию. Также он заявил, что разрушений и пострадавших в результате вражеской атаки нет.

По его словам, взрыв, вызванный налетом украинского беспилотника, произошел в Красноармейском районе Крыма. В настоящий момент в целях обеспечения безопасности полностью приостановлено движение поездов по Крымской железной дороге. Жителей сел эвакуируют, чтобы не допустить несчастных случаев из-за детонации.