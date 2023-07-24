ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Беспилотный аппарат ВСУ нанес удар по складу боеприпасов близ Джанкоя в Крыму, что привело к многочисленным вторичным детонациям. Издание «Царьград» опубликовало видеозапись последствий атаки.

Сообщается, что в пятикилометровой зоне эвакуируются все населенные пункты. Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил эту информацию. Также он заявил, что разрушений и пострадавших в результате вражеской атаки нет.

По его словам, взрыв, вызванный налетом украинского беспилотника, произошел в Красноармейском районе Крыма. В настоящий момент в целях обеспечения безопасности полностью приостановлено движение поездов по Крымской железной дороге. Жителей сел эвакуируют, чтобы не допустить несчастных случаев из-за детонации.

Вам может понравиться

В Екатеринбурге водитель Porsche таранил припаркованные автомобили, убегая от полицейской погони

Автомобиль Porsche протаранил несколько припаркованных на ул. Блюхера в Екатеринбурге машин. Таким образом, он надеялся уйти от полицейской погони, рассказал портал Ura.ru. Инцидент произошел рано утром в субботу. Один из

Посетившая Бали туристка РФ отдыхала среди мертвых муравьев и пыли

Российская туристка, насмотревшаяся в интернете фотографий с идиллическими пейзажами Бали, отправилась на отдых именно туда, чтобы все увидеть воочию. Но испытала лишь разочарование. Она отметила, что красивых мест на острове

Шоумен Стас Барецкий заявил, что Децл взял у него в долг перед смертью

Шоумен Стас Барецкий рассказал о своих взаимоотношениях с Кириллом Толмацким (Децл), умершим 4 года назад. Напомним, что 22 июля рэпер мог бы отмечать свое 40-летие. Барецкий сообщил, что познакомился с