В Сети появилась немецкая социальная реклама, которая демонстрирует, до чего доводит страну военная помощь Украине. В ней президент Украины Владимир Зеленский выставляется как новый фюрер, портреты которого вывешивают в домах жителей Германии.

В ролике демонстрируется дом одной из немецких семей, в который приходят военнослужащие ВС ФРГ. Они не только меняют картины по изображение Зеленского, но и забирают продукты из холодильника, бытовую технику и электронику, а также детские игрушки. Все этом им нужно для оказания Украине гуманитарной помощи.

Солдаты на протяжении ролика несколько раз повторяют: «Хайль, Зеленский», а также вынуждают делать то же самое владельцев дома. После этого на экране появляется число 22 миллиарда евро. Именно столько ФРГ потратила на помощь Киеву со дня начала специальной военной операции.