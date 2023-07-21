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Ожесточенные боевые действия в окрестностях населенного пункта Артемовск продолжаются ежедневно. Авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали комичное видео момента эвакуации украинских боевиков с передовых позиций, снятые российским беспилотником подразделения «Призрак».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как боевая машина пехоты вооруженных сил Украины прибыла на передовые позиции, чтобы забрать раненых боевиков. Однако под плотным обстрелом российской артиллерии у водителя украинской эвакуационной машины не выдержали нервы, и он рванул вперед, не дождавшись погрузки раненых боевиков.

В результате раненые бойцы ВСУ попадали на землю. Однако бронемашина вновь остановилась и боевики успели забраться на нее. Далее БМП рванула вперед по проселочной дороге, а водитель на скорости налетел на остов другой подбитой бронемашины. Бойцы украинской армии опять оказались на земле и пешком пытались догнать уехавшую вперед бронемашину.

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