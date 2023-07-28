Авторы Телеграм-канала SHOT опубликовали несколько фотографий с обломками беспилотного летательного аппарата, который был сбит при попытке атаковать Москву.

Сообщается, что пытавшийся атаковать столицу дрон был сбит на территории Троицкого административного округа. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен в поселке Птичное около 03:30 утра 28 июля. В настоящий момент на месте крушения дрона работают представители правоохранительных органов с целью выяснить его тип и предназначение.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о попытке атаковать Москву с помощью беспилотного летательного аппарата в ночь на 28 июля. По его словам, дрон противника был сбит силами Министерства обороны Российской Федерации. В результате инцидента жертв среди мирного населения и разрушений инфраструктуры нет.

Позже пресс-служба Минобороны Российской Федерации подтвердила попытку атаки беспилотного летательного аппарата на Москву. Военный отчитались об уничтожение дрона средствами противовоздушной обороны.