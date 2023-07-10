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Населенный пункт Бытошь Брянской области подвергся атаке украинских боевиков. Удар, по предварительным данным, наносился британской крылатой ракетой Storm Shadow.

Боезаряд по неизвестным причинам рухнул прямо на пилораму в Бытоши, после чего разорвался. Изучение обломков позволило предположить, что речь идет именно о Storm Shadow – крылатой ракете-невидимке, дальность которой превышает 300 километров.

По мнению экспертов, эта и еще одна британская ракета направлялись на аэродром в Калужской области, а также на Десногорскую атомную электростанцию под Смоленском.

Напомним, ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов выслушал доклад о попытке атаковать 4 региона России крылатыми ракетами и приказал найти и превентивно уничтожить стартовые позиции этих боезарядов.

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