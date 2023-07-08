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С 13 июля в России начнется прокат картины «Джонни», в центре сюжетной линии которой будет находится рок-музыкант, начавший свою карьеру в далеких 1980-х годах. Картина поведает о воспоминаниях главного героя, которому в юности пришлось делать сложный выбор между правом оставаться собой – и возможностью получить быструю славу, успех и богатство.

Главного героя картины по имени Джонни в зрелом возрасте сыграл популярный российский актер Николай Фоменко, а роль молодого рок-музыканта исполнил актер Андрей Дидик. При этом фильм расскажет об истории известного рок-музыканта советской эпохи Майка Науменко, основателя группы «Зоопарк».

Примечательно, что Николай Фоменко вместе со своей группой «Секрет» впервые выступил перед широкой аудиторией на разогреве у Майка Науменко. Поэтому Фоменко, как нельзя лучше подходит на роль о знаменитом советском музыканте, поскольку был знаком с ним лично.

При этом режиссером и сценаристом картины «Джонни» выступил основатель группы «Кино» Алексей Рыбин, который также был знаком с Майком Науменко.

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