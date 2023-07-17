Продажи мотоциклов в России всего за шесть месяцев 2023 года приблизились к показателю за весь прошлый год. За два квартала уже продано 15,3 тысяч мотоциклов. В 2022-м всего было реализовано 15,5 тысяч. Такие данные приводит “Автостат” – пишут “Известия”.

По данным аналитиков, продажи новых мотоциклов выросли в первом полугодии более чем на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. При этом растёт доля продаж отечественной, а также китайской и индийской техники, поскольку наиболее популярные марки вроде BMW, Yamaha и других в прошлом году покинули российский рынок на фоне геополитической ситуации и санкций.

Специалисты отмечают, что на первом месте по продажам стоит отечественный мотоциклетный бренд Regulmoto (продано 2 тысячи мотоциклов). Это российская разработка, которая собирается на заводах в Китае. Кроме этого большой популярностью пользуются индийские мотоциклы Bajaj и китайские Racer. В рейтинге наиболее продаваемых моделей они находятся на 2 и 3 местах соответственно. Примечательно, что эксперты высоко оценивают качество сборки азиатских мотоциклов при их относительно невысокой стоимости.