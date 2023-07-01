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Учеными Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разрабатывается технология, позволяющая вести поиски пропавших людей по сигналу сотовой связи при помощи группы беспилотников. Используя данную технологию можно объединять в группы несколько дронов, оснащенных портативными базовыми станциями сотовой связи. Благодаря этому можно расширять зону поиска и более точно определять координаты пропавших.

По словам инженеров ТУСУР, не имея возможности поймать иной сигнал, мобильное устройство человека автоматически подключится к портативной станции, установленной на беспилотник. Одна портативная станция на дроне на данный момент способна охватить 50-70 метров. В будущем специалисты будут расширять дальность до 1 км.

Тестовый запуск новой системы должен произойти уже в текущем году. Авторы данной технологии надеются на тесное сотрудничество с представителями поисковых отрядов, чтобы внести корректировку и улучшить создаваемую систему поиска, с учетом работы спасателей.

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