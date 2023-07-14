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Удалять злокачественные образования из организмов пациентов в России будут эффективнее. В стране начались клинические испытания аппарата УЗИ, который уничтожает опухоли. Об этом пишет “Российская газета” (“РГ”).

Подобные аппараты уже используются в ряде стран, однако в России такое оборудование создано впервые. Его принцип действия прост: на новообразование направляется ультразвуковое излучение, которое нагревает опухоль, и она распадается. По словам специалистов, сложность состояла в том, чтобы создать специальную систему фокусировки излучения – изначально у УЗИ широкая диаграмма направленности.

Сроки завершения клинических испытаний в публикации “РГ” не указываются. Предполагается, что УЗИ-метод будут применять для борьбы с опухолями молочной и щитовидной желёз, простаты, а также при варикозном расширении вен.

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