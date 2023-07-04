В Российской Федерации могут ограничить финансовые операции по денежным переводам без открытия счета в банке. Как заявил статс-секретарь и замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью изданию «Российская газета», предельный порог в 100 тысяч рублей уже был согласован и с банковским сообществом, и с ЦБ.

По его словам, с ростом максимальной суммы также возрастают и потенциальные риски. В пример Негляд привел случай, когда в рамках схемы по упрощенной идентификации или через похищенные персональные данные проводится многомилионная операция.

Чиновник также добавил, что подобная схема контроля уже давно работает для расчетов по электронным средствам платежа. Согласно с законом РФ, для проведения мелких бытовых финансовых операций (15-40 тысяч рублей) платеж проходит вообще без идентификации, в случае если нет подозрения. Однако для платежей без открытия счета не было установлено порогового значения, после которого необходимо проходить полную процедуру идентификации для клиента, резюмировал Негляд.