ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Российской Федерации могут ограничить финансовые операции по денежным переводам без открытия счета в банке. Как заявил статс-секретарь и замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью изданию «Российская газета», предельный порог в 100 тысяч рублей уже был согласован и с банковским сообществом, и с ЦБ.

По его словам, с ростом максимальной суммы также возрастают и потенциальные риски. В пример Негляд привел случай, когда в рамках схемы по упрощенной идентификации или через похищенные персональные данные проводится многомилионная операция.

Чиновник также добавил, что подобная схема контроля уже давно работает для расчетов по электронным средствам платежа. Согласно с законом РФ, для проведения мелких бытовых финансовых операций (15-40 тысяч рублей) платеж проходит вообще без идентификации, в случае если нет подозрения. Однако для платежей без открытия счета не было установлено порогового значения, после которого необходимо проходить полную процедуру идентификации для клиента, резюмировал Негляд.

Вам может понравиться

Вассерман объяснил, почему взятия Одессы недостаточно для победы в СВО

Для Украины и Североатлантического альянса важнейшую роль в логистике исполняет Одесса. Используя возможности, открываемые зерновой сделкой, суда везут хлеб в Европу, а обратно доставляют диверсантов, рассказал депутат Госдумы Анатолий Васерман

Эксперт Мкртчян объяснил, почему Турция подорожала для россиян

Отдых в Турции для россиян стал примерно на 20 процентов дороже. На столько подняли цены за свои услуги отели и авиакомпании этой страны для туристов из России. Однако с геополитической

Шоу Татьяны Навки «Команда» скоро появится в эфире

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка станет ведущей нового шоу «Команда», в котором будут рассказываться истории успеха многих звезд. Проект был создан при поддержке Института развития интернета. В передаче