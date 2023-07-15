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В Краснодарском крае на автомобильной дороге в Брюховецком районе произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате дорожного происшествия двое человек погибло, а еще одиннадцать, в том числе и двое детей, были доставлены в больницы Брюховецкого и Каневского районов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

По данным сотрудников ГИБДД, на 91-м километре автомобильной дороги Краснодар-Ейск в Брюховецком районе Краснодарского края в 5:10 утра 15 июля зерновоз MAN столкнулся с пассажирским автобусом «Тула-Анапа». По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу встречного движения.

По словам начальника пресс-службы краевого главка полиции Александра Рунова, в момент ДТП в салоне рейсового автобуса находился 41 пассажир. В результате столкновения с грузовиком двое пассажиров автобуса погибли от полученных травм на месте, еще одиннадцать были доставлены в районные больницы с травмами различной степени тяжести.

Для остальных пассажиров был развернут пункт временного размещения в Брюховецком районе. Все люди были обеспечены питьевой водой и горячим питанием. На месте происшествия находится глава района Сергей Ганжа, который координирует работу местных служб.

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