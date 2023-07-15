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В населенных пунктах Новомихайловское и Джубгское Туапсинского района вновь начался сильный ливень. Об этом сообщил районный глава Сергей Бойко. По его словам, в районе продолжен режим ЧС. «Все службы работают. По возможности оставайтесь дома».

Глава района напомнил жителям о соблюдения необходимых мер и правил безопасности, которые следует соблюдать в непогоду. Выход на берега рек, моря и в горы может быть опасным для жизни. Водителям автомобилей рекомендовано быть крайне внимательными во время движения на дорогах.

Ранее сообщалось, что в результате сильного шторма в Краснодарском крае погибло пять человек. Среди них есть 15-летний мальчик. Отмечается, что подросток пропал во время подтопления в Туапсинском районе. Его тело было найдено на берегу моря в поселке Майском.

Были найдены тела жителей частного дома, смытого потоками воды в поселке Тюменском Туапсинского района. Также был обнаружен мертвый мужчина с признаками утопления в салоне автомобиля «Нива» неподалеку от населенного пункта Новомихайловское.

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