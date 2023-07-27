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В ходе отступления от населенного пункта Работино Запорожской области попали в засаду и были разгромлены боевики элитного подразделения «Волчья стая» ВСУ Украины. Военные корреспонденты рассказали, что военнослужащие участвовали в попытке перехода к контратакующим действиям на данном участке, но были вынуждены отходить на исходные позиции.

По пути они нарвались на засаду ВС РФ. Российские бойцы нанесли удар из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» по вражескому танку Т-72М1. Остальные боевики бросились наутек, даже не пытаясь помочь спастись экипажу боевой машины.

Также сообщается, что элитное подразделение ВСУ ранее действовало на Херсонском и Артемовском направлениях. Однако из-за серьезных потерь и неспособности ускорить контрнаступление их перебросили на Запорожский участок фронта.

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