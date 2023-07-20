Российские военнослужащие, управляя FPV-дронами «Упырь» (с видом от первого лица, first-person view), уничтожили лодку с украинским десантом и замаскированную позицию бойцов ВСУ в окрестностях Антоновского моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании-производителя российских дронов.

Сообщается, что командование украинской армии попыталось организовать высадку десанта ВСУ в районе Антоновского моста при помощи быстроходных моторных лодок. Первый FPV-дрон «Упырь» повредил одну из украинских лодок при попытке высадиться, а второй FPV-дрон поразил украинских боевиков во время попытки эвакуировать поврежденную первым дроном моторную лодку.

Также российские бойцы при помощи новых дронов смогли поразить замаскированную позицию украинских военнослужащих, оборудованную под Антоновским мостом. Представитель компании-производителя отметил, что их продукция применяется на широком участке линии фронта – от Гайворона до Херсона. На тех участках фронта, где российские военнослужащие начали применять уральские FPV-дроны бойцы ВСУ вынуждены были отвести тяжелую технику на пять километров вглубь.