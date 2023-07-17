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Как сообщает в своем материале «Московский Комсомолец», в окрестностях поврежденной в результате взрыва 145-й опоры Крымского моста были обнаружены обломки водных мотоциклов. По предварительным данным, гидроциклы могли использоваться в качестве беспилотных аппаратов для совершения атаки на мост.

Подобные беспилотники очень трудно заметить в виду их низкой высоты. Предположительно гидроциклы были переоборудованы под дистанционное управление и снабжены мощным зарядом взрывчатого вещества. Также сообщается, что в момент атаки на Крымский мост над акваторией Черного моря был замечен разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper ВС США. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

В результате атаки на Крымский мост был уничтожен один пролет автомобильной дороги в направлении Тамани. При этом другой пролет автомобильного полотна в сторону Керчи просел. Таким образом, в настоящий момент автомобильное сообщение между материком и Крымом по мосту недоступно.

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