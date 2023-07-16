В России стартовал проект «Своих не бросаем», призванный оказать поддержку семьям участников специальной военной операции. Специальный рейс туристического поезда «В Карелию» отправился по маршруту Москва – Петрозаводск – Сортавала – Горный парк Рускеала – Выборг – Псков – Москва.

Путешествие займет 5 дней. В нем примут участие полторы тысячи человек – все участники специальной военной операции со своими семьями. Всего же будет шесть таких туристических рейсов.

Следующие поезда будут отправляться 19, 23 и 29 июля, а затем – 2 и 6 августа. В каждом из городов предусматриваются экскурсии по достопримечательностям, питание в городских кафе и в вагоне-ресторане.

Жена одного из военных поделилась впечатлениями от путешествий, организуемых Минобороны РФ специально для поддержки семей участников СВО. Она сообщила, что уже побывала с детьми в Звездном городе, а теперь отправляется в Карелию с многочисленными экскурсиями.