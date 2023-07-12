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Известный американский бизнесмен Марк Цукерберг активно готовится к поединку с миллиардером Илоном Маском. В преддверии будущего боя Цукерберг провел тренировку с чемпионами UFC, а именно австралийским бойцом смешанного стиля единоборств Александром Волкановски и кикбоксером Исраэлем Адесаньей.

Цукерберг опубликовал на своей страничке в социальной сети совместное фото с бойцами-чемпионами UFC. При этом под опубликованным снимком Цукерберг написал: «Для меня большая честь тренироваться с вами, ребята!»

Напомним, что Илон Маск и Марк Цукерберг должны провести совместный поединок в ближайшем будущем. Поэтому каждый из американских миллиардеров (оба бизнесмена входят в двадцатку списка богатейших людей на планете) основательно готовятся к предстоящему бою. Место проведения будущего поединка пока не утверждено окончательно. Возможно, будущий бой между миллиардерами состоится на арене римского Колизея.

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