На станции метро «Андел» в Праге украинская беженка увидела символику СССР и надписи на русском языке. Они посвящены дружбе между Чехословакией и Советским Союзом. Украинка тут же устроила скандал, требуя у властей немедленно убрать все символы.

Женщина была шокирована надписями. Она высказалась в том духе, что сейчас Чехия выступает против России, но на ее станциях метро можно встретить надписи на русском языке. Это оказалось выше понимания украинки.

Впрочем, власти проигнорировали требование беженки. В мэрии Праги и на транспортном предприятии ей объяснили, что герб Советского Союза с серпом и молотом, флаг СССР, а также надписи являются частью интерьера станции метро. Они рассказывают об истории метрополитена, столицы Чехии и всей страны, поэтому убирать их никто не намерен.