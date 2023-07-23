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На станции метро «Андел» в Праге украинская беженка увидела символику СССР и надписи на русском языке. Они посвящены дружбе между Чехословакией и Советским Союзом. Украинка тут же устроила скандал, требуя у властей немедленно убрать все символы.

Женщина была шокирована надписями. Она высказалась в том духе, что сейчас Чехия выступает против России, но на ее станциях метро можно встретить надписи на русском языке. Это оказалось выше понимания украинки.

Впрочем, власти проигнорировали требование беженки. В мэрии Праги и на транспортном предприятии ей объяснили, что герб Советского Союза с серпом и молотом, флаг СССР, а также надписи являются частью интерьера станции метро. Они рассказывают об истории метрополитена, столицы Чехии и всей страны, поэтому убирать их никто не намерен.

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